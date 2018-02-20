Жители каких регионов покупают в Москве автомобили с пробегом

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Вторичный авторынок России имеет особенность: жители регионов страны нередко отправляются в Москву, чтобы приобрести в столице подержанный легковой транспорт. После этого автомобиль регистрируется по месту жительства покупателей. Специалисты поясняют, что в Москве есть из чего выбирать, когда дело касается покупки авто с пробегом. Кроме того, в столице можно найти хорошие предложения с подходящей стоимостью.

Чтобы понять, из каких регионов в Москву приезжает больше всего россиян ради покупки подержанных автомобилей, специалисты агентства «АВТОСТАТ» провели исследование. По его итогам выяснилось, что в прошлом году москвичи перепродали 433 тысячи машин с пробегом, 40% которых приобрели жители столицы. 23% реализованных легковушек разошлись по Московской области, а остальная часть автомобилей отправилась в регионы.

Большинство машин с пробегом из Москвы поехали на юг страны. К примеру, в Краснодаре в минувшем году стало на 9,3 тысячи больше подержанных автомобилей из столицы (5,8% от общего количества перепроданных москвичами машин). В Ростовской области прибавилось 8 тысяч таких легковушек (5%). Также подержанный транспорт активно в Москве покупали петербуржцы и жители Нижегородской, Тверской, Калужской, Тульской и Владимирской областей. Кроме того, специалисты упомянули Ставрополье, Новосибирскую область и Дагестан.