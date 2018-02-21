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В сеть «слили» фото нового Ford Focus без камуфляжа

Сегодня, 04:00

На страницах европейских автомобильных изданий появились свежие шпионские фото нового поколения американского хэтчбека Ford Focus. Эксперты уверены, что фотошпионам удалось запечатлеть модель в спортивном варианте исполнения ST Line.

Европейские автомобильные издания сообщают, что новый хэтчбек Ford Focus четвертого поколение был замечен на дорогах общего пользования в Португалии, где модель принимала участие в съемках для промо-ролика. Отмечается, что сотрудники съемочной группы попытались догнать фотошпионов и изъять полученные ими фото.

Судя по снимкам, разработчики снимали рекламный ролик нового Ford Focus в исполнении ST Line – данный вариант исполнения не является полноценным «заряженным» хэтчбеком, отличаясь от стандартной версии лишь стилистическими решениями и более агрессивным внешним видом.

Как сообщалось ранее, в первую очередь будет презентован стандартный Ford Focus в кузове хэтчбек, а затем разработчики рассекретят и версии в кузовах универсал и седан. Позже к линейке присоединится и кроссовый Ford Focus Active, который отличается завышенным дорожным просветом и пластиковыми элементами обвеса. Дата премьеры «заряженных» Ford Focus RS и ST пока не озвучивается, но базовая модель дебютирует в апреле 2018 года.


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