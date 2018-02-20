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Во Владивостоке началось производство флагманского Mazda CX-9

Сегодня, 15:43

На площадке совместного предприятия компаний Mazda и Sollers во Владивостоке успешно стартовало серийное производство нового флагманского кроссовера Mazda CX-9, который является самым большим SUV японского бренда. Отмечается, что «российский» внедорожник будет предложен клиентам с АКПП и безальтернативным бензиновым мотором.

По данным российских изданий, во Владивостоке началась серийная сборка нового флагманского кроссовера Mazda CX-9. Отмечается, что новинка для российского автомобильного рынка будет доступна в комплектациях Supreme и Exclusive, а на выбор заказчикам предложат семь различных оттенков кузова.

Что касается технических характеристик, то новый Mazda CX-9 для РФ оснащается 2,5-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, который способен генерировать 231 лошадиную силу. В тандеме с двигателем выступает система полного привода и 6-диапазонная АКПП. До первых 100 км/ч модель разгоняется за 8,6 секунды.

В самом доступном варианте исполнения, который стоит минимум 2 890 000 рублей, новый Mazda CX-9 комплектуется кожаным салоном, полностью светодиодной оптикой, трёхзонным климат-контролем, шестью подушками безопасности и многим другим. «Топовый» вариант порадует заказчиков адаптивной оптикой, круиз-контролем, системой экстренного торможения, а также продвинутой звукоизоляцией салона.


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