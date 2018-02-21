Новый Audi TTS получит прежний 2,0-литровый турбомотор

Сегодня, 05:00

Немецкие разработчики из премиального бренда Audi вывели на дорожные тесты новый спорткар Audi TTS, который после рестайлинга получил незначительные изменения во внешности. Не исключено, что модель представят публично уже до конца 2018 года.

На страницах американского автомобильного издания Carscoops появились свежие шпионские фото нового Audi TTS, который входит в обновленную линейку Audi TT. Что касается внешности, то тут стоит отметить, что модель не получила значительных изменений в дизайне – спортивное купе оснащается более современными светодиодными фарами, а также прежней решеткой радиатора.

Примечательно, что помимо Audi TTS на тестах был замечен и менее производительный Audi TT в кузове родстер, оснащенный мягкой складной крышей.

Источники в компании Audi, близкие к разработке модели, сообщают, что новый Audi TTS получит прежний 2,0-литровый мотор TFSI, который в актуальной генерации автомобиля способен выдавать мощность в 292 лошадиные силы. Ожидается, что базовый Audi TT получит 220-сильный бензиновый мотор аналогичного объёма, а для «топового» Audi TT RS зарезервирован 3,5-литровый агрегат отдачей в 400 лошадиных сил и 479 Нм. Дебют всей линейки Audi TT может состояться уже до конца нынешнего года.