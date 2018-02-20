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Оператор каршеринга YouDrive предоставит аренду для водителей такси

Сегодня, 20:00

Московский сервис каршеринга YouDrive расширяет список услуг: до конца недели запустят аренду авто для водителей такси. Глава оператора Борис Голиков уверен, что поминутная аренда автомобилей для такси выгоднее.

Оператор YouDrive предоставит специальные авто с желтыми номерами всего за 199 р. в час, что позволит водителям воспользоваться выделенными полосами в столице. Клиент сможет арендовать такое авто на 4-8 часов. Чтобы воспользоваться новым предложением, водитель должен быть зарегистрирован в YouDrive Business частным предпринимателем. Кроме того, он должен работать на сервисы такси.

Основатель YouDrive уверен, что данная услуга будет иметь большой спрос. Зачастую водители арендуют авто на неделю за 2 900 в сутки. При этом машина нужна лишь на шесть дней и максимум по 12 часов. Все остальное время авто остается невостребованным. В результате каршеринг для водителей такси сократит траты на аренду.

В будущем оператор YouDrive намерен наладить отношения с «Яндекс.Такси», Uber и Gett, что обеспечит достаточно крупную клиентскую базу.


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