Заводы Санкт-Петербурга увеличили производство автомобилей на 12%

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Автомобильные заводы компаний Toyota, Nissan и Hyundai, базирующиеся в Санкт-Петербурге, по итогам января 2018 года смогли произвести 28 300 автомобилей, что на 12% выше результатов первого месяца 2017 года. Примечательно, что последний раз такие высокие показатели были зафиксированы в 2014 году, когда в России ещё работал завод General Motors.

Михаил Чаплыгин, глава агентства «Auto-Dealer-СПб». Отметил, что позитивный настрой на автомобильных заводах Санкт-Петербурга прежде всего обеспечен ростом российского рынка в 2017 году. Помимо этого, все модели, производящиеся на петербургских заводах, по итогам продаж января 2018 года показали рост спроса.

Господин Чаплыгин рассказал, что в январе 2018 года в российский ТОП-25 самых популярных автомобилей вошли сразу семь моделей, сошедших с конвейеров заводов в Санкт-Петербурге. Речь идёт о KIA Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Murano, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.

Наряду с этим отмечается, что в январе 2018 года доля автопрома Санкт-Петербурга к общероссийскому составила 25%. В январе 2017 года этот показатель достигал 32%, что связано с общим ростом производства автомобилей в РФ.