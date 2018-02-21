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В Китае построен трековый дизель-электрический гиперкар

Сегодня, 03:00

В Китае завершается разработка трекового гиперкара Techrules Ren с силовой установкой, состоящей из электромоторов и дизельного агрегата. Накануне в интернете появилась первая официальная визуализация транспортного средства. «Физическая» премьера автомобиля состоится в следующем месяце в Женеве.

В 2017 году китайские машиностроители построили дорожный Techrules Ren. Теперь же у него появилась трековая версия, получившая одноместную кабину и аэродинамический обвес.

Топовый гиперкар Techrules Ren имеет два электромотора на передней оси, а четыре электродвигателя вращают его заднюю ось. Дизельный агрегат вырабатывает для машины дополнительное электричество за счет взаимодействия с генератором. Данное решение существенно повышает запас хода новинки. Силовая установка болида выдает производительность в 1 305 л.с.

До 100 километров в час трековый гиперкар Techrules Ren разгоняется менее чем за три секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 330 км/ч. За счет полного 80-литрового топливного бака машина может преодолеть расстояние в 1 170 километра без дозаправки и подзарядки.

О ценнике трекового гиперкара Techrules Ren пока ничего не говорится. Сейчас разработчики ищут инвесторов, чтобы организовать мелкосерийный выпуск новинки.


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