Составлен рейтинг самых распространенных автобрендов в России

Сегодня, 16:00

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что по состоянию на 1 январе нынешнего года автомобильный парк Российской Федерации насчитывал порядка 42 400 000 автомобилей. Отмечается, что самым распространенным брендом вполне ожидаемо стала марка LADA, на долю которой пришлось 33% автопарка, что выражается в 13 870 000 зарегистрированных моделях.

По информации аналитиков, на втором месте по распространенности в России расположились модели японской копании Toyota, на счету которых 3 760 000 регистраций. Таким образом Toyota становится лидером среди иномарок.

На третьей строчке рейтинга самых распространенных автомобилей в России следует ещё один японский бренд – Nissan. Автомобили данной марки зарегистрированы в России 2 010 000 раз. В ТОП-5 также смогли попасть корейские марки Hyundai и KIA, на долю которых пришлось 1 870 000 и 1 680 000 регистраций соответственно.

Что касается оставшихся пяти мест в ТОП-5, то тут отметились такие марки как Renault (1 660 000 регистраций), Chevrolet (1 630 000 регистраций), Volkswagen (1 510 000 регистраций), Ford (1 350 000 регистраций) и Mitsubishi (1 160 000 регистраций). Остальные распространенные марки не прошли рубеж в миллион единиц.