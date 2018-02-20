LADA Vesta SW разбили на фронтальных краш-тестах

Сегодня, 05:00

Специалисты одного из российских автомобильных изданий разбили на краш-тестах отечественный универсал LADA Vesta SW Cross. П итогам тестов, автомобиль оказался менее защищенным седана LADA Vesta.

Согласно информации, распространенной обозревателями СМИ, после встречного столкновения с неподвижным объектом у LADA Vesta SW появились проблемы. Среди них стоит выделить потерю структурной целостности и разрушение пространства для ног водителя. Именно за это жюри краш-тестов убрали 4,3 балла из оценки по тестированию.

В итоге универсалу дали оценку 11,7 баллов по методологии ARCAP. Сообщается, что седан LADA Vesta получил 15,1 балла, «немец» Volkswagen Polo 14,6 балла и Hyundai Solaris -16 баллов. Но кросс-версия универсала обогнала на краш-тестах премиальные версии LADA Kalina (10,1 балл) и LADA Granta (10,7 баллов).