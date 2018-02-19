В Уфе эвакуируют брошенные автомобили

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В соответствии с информацией, которой поделились обозреватели специализированных новостных порталов, в башкирской столице Уфе стартовали профилактические мероприятия, имеющие целью эвакуацию брошенных авто. Эти мероприятия проводятся местными правоохранительными структурами.

Профильные СМИ сообщают, что 18 февраля 2018 года такие мероприятия были проведены в Советском районе главного города региона. Пять оставленных автомобилей полицейские отправили на штрафные площадки.

Обычно, автомобили оставляют на центральных улицах с оживленным потоком. Транспортные средства препятствуют расчистке дорог от выпавшего снега. Помимо того, меры, призванные эвакуировать авто осуществляются с целью воспрепятствовать совершению террористических актов, отмечают представители местной администрации.