Сегодня, 18:49

В России появится новый кроссовер 6х6. Речь идет о китайском вседорожнике Geely Atlas, собираемом в Беларуси. Машина не имеет шесть колес, а приставка 6х6 применяется из-за того, что автомобиль получил соответствующее количество комплектаций и цветов кузова.

Кроссовер Geely Atlas отправился на конвейер прошлой осенью. Китайцы заявили, что специально к началу продаж машины в России, откроют в стране новые дилерские центры Geely, но пока этого не происходит.

В России кроссовер Geely Atlas появится к весне, и будет предлагаться жителям страны в шести вариантах сборки. Силовую линейку новинки представят агрегаты объемом 2.0 и 2,4 литра. Их производительность составляет 139 и 149 лошадиных сил. Вседорожник будет продаваться с МКПП и АКПП, а также с полным приводом, предусмотренным для двух топовых версий автомобиля.

Кроссовер Geely Atlas для России получил современную электронику. Официально известно, что машина оснащена системами динамической стабилизации и усиления торможения. Ценник новинки пока не озвучиваются, но специалисты предполагают, что автомобиль станет конкурентом вседорожников стоимостью 1,5-2 миллиона рублей.