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Volkswagen привезет в Женеву концепт I.D. Vizzion

Сегодня, 19:06

Немецкий концерн Volkswagen представит концепт электрического седана Volkswagen I.D. Vizzion на автосалоне в Женеве, который откроет свои двери в марте 2018 года. Об этом пишут в профильных СМИ.

Длина кузова электрокара составит 5,1 м и он станет самым большим электромобилем в модельном ряду бренда. Концепт снабдят 306-сильный электрическим агрегатом, аккумуляторами емкостью 111 кВт/ч с дальностью хода в 665 км без подзарядки при помощи механизма рекперации энергии при торможении.

При рассмотрении обнародованных фото, электрокар Volkswagen I.D.Vizzion получит кузов, лишенный центральных стоек и с открывающимися дверями навстречу друг другу. В салоне не будет управляющих систем, так как седан оборудуют автопилотом.

Следует напомнить, что первый прототип Volkswagen I.D. представили осенью 2016 года на Парижском автосалоне. А позже авто вйдет в кузовах минивэн и кроссовер. Серийное производство машин стартует в 2019 году.


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