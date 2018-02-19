Пикап Maxus T60 обзавелся новой бюджетной версией

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Китайские машиностроители планируют продажи новой версии пикапа Maxus T60. Транспортное средство представляет собой легкую грузовую платформу с однорядной кабиной.

Китайский автогигант SAIC уже вывел новую бюджетную версию пикапа Maxus T60 на рынок Австралии. Жителям Зеленого Континента транспортное средство предлагается по цене от 25 253 до 28 411 «местных» долларов (примерно 1 136 000 до 1 278 000 рублей).

Моторный отсек нового Maxus T60 занимает 2,8-литровая силовая установка, работающая на дизельном топливе. Ее производительность составляет 150 лошадиных сил при грузоподъёмности в 1 300 килограммов. Агрегат комплектуется шестискоростной механической трансмиссией. Для автомобиля предусмотрены задний и полный приводы.

При разработке Maxus T60 использована классическая схема, по которой пикап построен на жесткой раме, с задним рессорным мостом, подключаемым полным приводом и понижающей передачей. Транспортное средство оснащается передними эйрбэгами, системами стабилизации, ABS, EBD, стереосистемой с двумя громкоговорителями, системой контроля давления в шинах. Салон нового бюджетного Maxus T60 получил тканную обивку.