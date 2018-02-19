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61% земного населения ожидает появление самоуправляемых авто

Сегодня, 18:30

Специалисты американской компании Ford опубликовали в интернете отчет нового исследования потребительских желаний. Эксперты заключили, что в настоящее время современное общество проявляет интерес к искусственному интеллекту.

Невзирая на то, что к выпуску беспилотных авто пока не подготовлены инфраструктурные объекты и законодательство, в сети часто появляются самоуправляемые автомобили. Неизвестно, когда выпустят такие авто, но тот факт, что это разработки будущего никто не подвергает сомнению.

Как сообщают аналитики Ford, такие взгляды наблюдаются у 61% опрошенных взрослых людей. Большинство респондентов очень ждет вывода на дороги транспорта с автономным вождением. Интересно, что наибольший интерес к искусственному разу фиксируется в Поднебесной (83%) и Бразилии (75%). А вот в Германии и Британии к этому относятся отрицательно.

52% респондентов утверждает, что искусственный интеллект принесет больший вред. Внедрением автопилота обеспокоены жители Индии (61%), государств ближневосточного региона (61%) и Великобритании (56%). В Китае же другое мнение - 72% опрошенных утверждают, что беспилотники не опасны для человечества.


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