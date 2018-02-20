Семья трехкратного чемпиона Формулы-1 будет выпускать суперкары

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19 февраля 2018 года стало известно о появлении машиностроительной компании Brabham Automotive. Ее владельцем является Дэвид Брэбэм, сын трехкратного чемпиона Формулы-1 Джека Брэбэма.

Данные о том, на чем будет специализироваться компания пока засекречены. Год назад сообщалось, что Брэбэм начнет производить суперкары, построенные с поддержкой американских инвесторов. Продвижение автомобилей будет осуществляться с помощью Формулы-1. Таким образом это делают британцы из McLaren. С этой целью Брэбэм намеревался даже приобрести команду Force India, но сведений об итогах переговоров, нет.

В Формулу-1 команда Brabham пришла в 1960 году, а в турнире она пробыла до 1992 года. Тогда ее закрыли из-за недостаточного финансирования. За этот период сборная поучаствовала в 402 Гран-при и два раза выиграла Кубок конструкторов. На болидах Braham пилоты побеждали 35 раз.