Renault тестирует автомобиль будущего

Сегодня, 08:00

Фотошпионы сфотографировали в испанской Барселоне в ходе тест-драйва концепт будущего авто от Renault. Новый автомобиль представят в марте 2018 года на Женевском автосалоне.

При просмотре попавших в интернет фото становится ясно, что при движении в салоне машине не было водителя. Управлением автомобилем занимался оператор, используя специальный пульт.

Вероятно, под капотом концепта расположилась электрическая силовая установка. Автомобиль лишился традиционных боковых дверей, которые были заменены на специальные прозрачные панели. По непроверенной информации, представленный прототип предназначен для демонстрации будущего развития дизайнерских решений марки.

Как пишут журналисты Le Blog, это будет концепт, построенный для съемок фильма. Раньше свое видение будущего Renault показала на примере прототипа Symbioz. Благодаря ему можно понять планы Renault об авто в 2030 году.