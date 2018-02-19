Компакт-кросс Volvo XC40 оснастят первым трехцилиндровым двигателем серии Drive-E

Вчера, 21:00

Шведский автопроизводитель Volvo разработал свой первый трехцилиндровый двигатель, который отнесли к серии Drive-E. Новинку будут устанавливать на компактный кроссовер Volvo XC40.

Новый полторалитровый трехцилиндровый мотор способен генерировать 159 л. с. при крутящем моменте в 265 Н*м. В качестве трансмиссии для компакт-кросса XC40 предложат шестиступенчатую коробку-автомат, однако позднее двигатель сможет работать и с восьмискоростной АКПП. Силовой агрегат разгоняет кроссовер до «сотни» за 9,4 секунды и имеет максимальную скорость в 200 км/ч.

На каждые 100 км трехцилиндровый двигатель Drive-E потребляет 7,1 литров в смешанном режиме. Стоит напомнить, что кроссовер Volvo XC40 представили в сентябре 2017 года, а недавно на рынок вышла новая версия Inscription с особой отделкой интерьера и новыми вариантами покраски кузова. При этом в России компакт-кросс Volvo XC40 будут предлагать только со старыми двухлитровыми четырехцилиндровыми моторами.