Появилась первая фотография нового Porsche 911 без камуфляжа

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Пользователи интернета активно обсуждают фотографию спорткара Porsche 911, который накануне в глобальной сети показали без камуфляжа. Снимок в своем фотоблоге в Instagram показала жительница Германии, которая позже удалила кадр, однако его успели сохранить ее подписчики.

Уточним, что немка представила кадр, на котором запечатлена задняя часть нового Porsche 911 в желтом кузове. Судя по фотографии, машина обзавелась кормой в стиле Cayenne и Panamera следующей генерации. Специалисты считают, что в сеть попал снимок Porsche 911 в версии Carrera S, которая предусматривает наличие в моторном отсеке агрегатов мощностью 420 и 450 лошадиных сил.

Новый Porsche 911 построен на платформе своего предшественника, однако шасси претерпело несколько серьезных доработок, использует больше алюминия и высокопрочной стали. Такие решения позволили существенно снизить массу автомобиля.

Версии Carrera, Turbo и Turbo S, а также кузова кабриолет и тарга, являются традицией для Porsche 911, и новое поколение этой модели, не станет исключением. Кроме того, немцы подготовят для спорткара гибридную силовую установку. Ожидается, что с комбинированным агрегатом модель Porsche 911 выйдет на рынок к 2023 году. Следующая генерация машины предстанет перед общественностью до конца текущего года.