Genesis презентует в Нью-Йорке концепт кроссовера

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Южнокорейский машиностроительный люксовый бренд Genesis в обозримом будущем собирается презентовать свое новое авто. Однако пока еще неясно, будет ли это кроссовер, авто из серии GranTurismo и спортивное заднеприводное купе.

После того, как Genesis показала концепт Genesis GV80 на мотор-шоу в Нью-Йорке в 2016 году, марка решила показать свой новый концепт-кар. Его должны представить на автосалоне в Нью-Йорке, который откроет свои двери в конце марта 2018 года.

Руководитель правления Genesis Манфред Фицджеральд сообщил в интервью журналистам о том, что новый корейский концепт станет наиболее впечатляющим авто марки. Концепт раскроет свою визуализацию будущего роскошного автомобиля в скором времени.

В пресс-центре Genesis проинформировали о том, что могут показать 2-дверную модель GranTurismo, потому загадочное авто станет предвестником новинки. Но вполне вероятно, что новинку могут выпустить в кузове кроссовер или спортивного купе. В США уже запатентованы товарные обозначения для бренда GV60, GV70, GV80, которые могут быть предназначены для вышеозначенных моделей.