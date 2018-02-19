27 марок изменили свои ценники в России за месяц

Сегодня, 16:05

Отечественные эксперты исследовали рынок легкового транспорта в России, в результате чего установили, что 27 марок, официально предлагающих свою продукцию в стране, сменили ценники на нее. На это обратило внимание агентство «АВТОСТАТ».

Марка Nissan повысила ценники на всю линейку своих кроссоверов в России. Так, модели Juke, Qashqai, Terrano и X-Trail выросли в цене на 1,0-1,1%, 1,8-2,6%, 1,1-1,8% и 0,7-1,4% соответственно. Стоимость паркетников Suzuki SX4 и Vitara повысилась в стране на 0,7-1,7% и 0,9-2,3% соответственно.

Американская марка Jeep на 0,2-5,2% и 2,6-4,3% повысила в России стоимость внедорожников Jeep Grand Cherokee и Renegade. Стоимость седана Ravon R4 в РФ выросла на 2,0-3,7%, а модель Ravon Gentra потеряла в цене 1,4-1,8%. Внедорожник УАЗ «Хантер» теперь стоит на 1,2% больше, а ценник модели УАЗ «Пикап» упал на 0,5-1,5%.

Изменения ценников коснулись и тайских моделей в России: кроссовер Chery Tiggo 3 потерял в цене 1,1-2,1%. Стоимость хэтчбека FAW Oley снизилась на 2,4%. Ценник кроссовера DFM AX7 в версиях Prestige и Luxury вырос на 2,4-2,6%.