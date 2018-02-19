Opel показал свой новый фургон Combo

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Немецкий автопроизводитель Opel, вошедший во французский альянс PSA Group, представил новый фургон Opel Combo Life. Его разработали на той же платформе, что и новый Citroen Berlingo, а его дебют намечен на март на Женевском автосалоне.

Согласно информации, полученной от специализированных порталов, новый фургон появится на авторынке в двух версиях, получивших стандартную и удлиненную колесные базы. В стандартном исполнении объем багажного отсека достигнет 750 литров, а в длиннообразной модификации 1050 л.

Панель управления новинки довольно похожа на аппаратную панель нового Citroen Berlingo. Обе машины снабдили одинаковым тачскрином мультимедийной установки. В списке функций новинки числятся проекционный дисплей, круиз-контроль, ассистент распознавания дорожных знаков, контроль за рядностью движения и мультимедийный комплекс с поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto.

В моторном отсеке Opel Combo Life расположились 1,2-литровые агрегаты с мощностью 110 и 130 лошадиных сил. Кроме них машина оснащена четырьмя дизелями с отдачей 75 и 130 л.с. Они работают в тандеме с 8-диапазонной автоматической трансмиссией.