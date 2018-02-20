Кубань попала в ТОП-5 по продажам люксовых подержанных авто

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В 2017 году в Краснодарском крае дилеры продали 80 премиальных автомобилей с пробегом. Согласно информации, распространенной сотрудниками «АВТОСТАТ», этот регион попал на четвертое место по продажам.

Рыночную долю в 60% подержанных авто из люксового сегмента получили Москва и Подмосковье, где автоцентры в общем реализовали 953 экземпляра. В Петербурге местные жители приобрели 150 единиц машин из премиального класса.

В соответствии с данными, полученными от профильных СМИ, Краснодар получил третью позицию по уровню сбыта люксовых подержанных авто в РФ за весь минувший год. Аналитики из исследовательского центра «АВТОСТАТ» информируют, что в кубанской столице реализовали 51 машину из класса Luxury.

Суммарное количество люксовых авто, проданных по всей России достигло 1640 штукам. Это на 12% больше результатов годичной давности.