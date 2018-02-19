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Новый седан Peugeot 508 "засветился" на шпионских фото

Сегодня, 07:00

Скоро французский машиностроительный альянс PSA Group представит свой совершенно новый седан Peugeot 508, благодаря которому появится новый дизайнерский язык бренда. В сети уже появились шпионские фото ожидаемой новинки.

В популярной социальной сети Facebook обнародовали черное-белое фото нового седана. Качество снимка не очень хорошее, но на нем можно рассмотреть изображение задних трехсекционных осветителей. Далее появилось еще одно фото с более лучшим качеством, благодаря которому можно узнать дизайн задней части седана.

 

Оформление новинки выполнено в духе прототипа Instinct&Exalt, а сам седан построили с использованием архитектуры EMP2. Под капотом нового авто разместился 1,6-литровый бензиновый агрегат. Кроме него предусматривается 2-литровый дизель. Они приводятся в действие АКПП Aisin. Новинку презентуют в рамках мотор-шоу в Женеве, которое откроется в марте 2018 года.


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