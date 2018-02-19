Опубликован первый рендер нового Fiat Freemont

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Независимый дизайнер, известный под псевдонимом Ascariss, представил свою визуализацию нового Fiat Freemont, исполненную на архитектуре кроссовера Jeep Compass. Отмечается, что этот художник занимается разработкой рендеров машин.

При рассмотрении опубликованных рендеров становится понятно, что новый Fiat Freemont будет подобен кроссоверу, тогда как актуальная модель является минивэном с повышенными вседорожными параметрами. Его позиционировали как семейное авто.

Стоит напомнить, что Fiat Frremon считают переработанной версией Dodge Journey. Модель вышла на отечественный авторынок в 2013 году, но в 2016 году покинула его, так как ее востребованность была низкой.

Под капотом российской версии Fiat Freemont разместился 2,4-литровый агрегат с отдачей 170 лошадиных сил. Он работает в паре с 6-скоростной КПП и передним приводом. Перед приостановкой продаж цена на авто была на уровне 1 500 000 рублей.