Новый Jeep Wrangler получил двигатель от спорткара Chevrolet

Сегодня, 19:30

Разработчики из тюнинговой компании Bruiser Conversions внедрили в Jeep Wrangler новый мотор, позаимствованный от спорткаров Chevrolet. Отныне «заряженный» автомобиль развивает мощность в 456 лошадиных сил.

Согласно информации, которой поделились журналисты профильных СМИ, мотор тюнеры взяли от американских спорткаров Chevrolet Corvette C6 и Chevrolet Camaro SS. Данный агрегат приводится в действие 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Тюнеры отмечают, что после доработок новинка должна показать невероятные характеристики.

Новые технические параметры доработанного Jeep Wrangler можно сопоставить с заводской версией внедорожника. Под капот стандартный вариант исполнения получил 6-цилиндровый 3,6-литровый мотор с производительностью 285 л.с. Кроме него предусматривается 285-сильный 4-цилиндровый двигатель объемом 2,0 литра.