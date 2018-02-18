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Nissan X-Trail подорожал на 15 000 - 20 000 рублей

Сегодня, 18:45

В феврале наступившего года на 15 000 - 20 000 рублей подорожал популярный японский кроссовер Nissan X-Trail. Об этом сообщает отчет, сделанный экспертами аналитического портала «АВТОСТАТ» в ходе исследования цен.

Подорожание затонуло только автомобили, которые относятся к 2018 модельному году. Согласно информации, полученной из доклада, стартовые и средние версии кроссовера поднялись в цене на 20 000 рублей. Топовые же комплектации подорожали только на 15 000 рублей.

Из этого исходит, что теперь японский кроссовер Nissan X-Trail, оснащенный 2-литровый 144-сильным бензиновым мотором с МКПП, обойдется отечественным автолюбителям в 1 484 000 рублей. Топовая вариация Nissan X-Trail LE Top, получившая в подкапотное пространство 2,5-литровый 171-сильный мотор и вариатор, обойдется россиянам в 2 077 000 рублей.


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