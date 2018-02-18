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В Россию привезли "убийцу" Porsche Panamera в лице KIA Stinger

Вчера, 20:17

Первые единицы корейского фастбэка KIA Stinger уже прибыли в российские автосалоны. Множество экспертов уже прозвали новинку «убийцей» немецкого Porsche Panamera.

Россиянам новинка станет доступна на авторынке с 1 марта нынешнего года. Её предложат в восьми вариациях. Для отечественных условий инженеры предусмотрели 150-миллиметровый клиренс, кроме версии GT, где он так и остался 130-миллиметровым.

По размерам новинка немного компактнее в сравнении с германским конкурентом. Габариты «корейца» равны 4831X1869X1400 миллиметров.

В моторном отсеке нового фастбэка KIA Stinger разместили турбодвигатели объемом 2,0 литра с отдачей 197 и 247 л.с. Также предусмотрен 6-цилиндровый агрегат объемом 3,3 литра с производительностью 370 «лошадок». Они работают вместе с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией с передним и задним приводом.

 

 

 

Стартовая версия новинки предлагается за 1 899 900 рублей. За более роскошную комплектацию придется достать из кошелька 3 229 900 рублей.


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