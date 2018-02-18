Роскошный BMW 30-х годов сфотографировали в Воронеже

Сегодня, 17:09

Одна из жительниц российского Воронежа заметила на городских дорогах старинный BMW 326. Автомобиль, выпускавшийся в 1930-х годах, был запечатлен на улице Остужева.

Отмечается, что красный ретромобиль BMW 326 выделялся из общего потока движения. После появления фото в сети он также привлек внимание интернет-сообщества, представители которого высоко оценили его внешнее оформление и удивились ходовым качествам.

BMW 326 выпускался на протяжении 1936-1941 годов и стал наиболее успешным авто в модельном ряду BMW перед войной. Именно этот автомобиль прославил баварских разработчиков и довел бренд до нового уровня.

Под капот ретро-кар получил 6-цилиндровый 2-литровый мотор с отдачей 50 «лошадок». Предельная скорость машины достигала 115 км/ч, а всего дилеры BMW продали 15 936 экземпляров BMW 326, среди которых в основном были «четырехдверки».