Новый кроссовер BMW X2 уже приехал к дилерам

Сегодня, 06:00

Интернет облетело фото нового «баварца» BMW X2, расположенного на одной из парковок Century West в штате Калифорния. Таким образом можно считать, что данный кроссовер уже прибыл в США.

Американцы смогут купить такую машину только с 2-литровым турбированным двигателем семейства TwinPower Turbo, генерирующим 228 л.с. Он работает с 8-секционной коробкой передач Steptronic, а до первой «сотни» авто может разогнаться за 6,3 секунды.

Еще для машины предложат специальный тюнинг-пакет M Sport X. Среди доработок предусматриваются 19-дюймовые колесные диски, подвеска M Sport и окраска кузова в оттенке Frozen Grey.

Начальная цена нового BMW X2 составит примерно 40 000 долларов. Но не исключается выход переднеприводной модификации новинки, что вполне порадует местных автолюбителей, так как её цена будет существенно снижена.