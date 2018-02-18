VistaNews.ru


Ходят слухи, что SEAT назовет новый кроссовер Tarraco

Сегодня, 16:42

Новый среднеразмерный кроссовер от испанских разработчиков из SEAT могут наименовать Tarraco. Об этом сообщают журналисты специализированных изданий, ссылаясь на источники, близкие к руководству автопроизводителя.

Новый автомобиль могут представить на Женевском автосалоне, который откроет свои двери в марте 2018 года. Сообщается, что Tarraco является древним названием старого римского поселения и одновременно каталонским городом в Испании, расположенным южнее Барселоны на средиземноморском побережье. Помимо этого названия, правление компании рассматривало и такие наименования как Aranda, Alboran и Avila.

Грядущий кроссовер разработают с использованием архитектуры, которая применялась для разработки чешского Skoda Kodiaq, но по размерам новинка уступит SEAT Ateca. Основными соперниками нового авто выступят Nissan X-Trail и Hyundai Santa Fe.

 

Под капот новый кроссовер получит бензиновые и дизельные агрегаты от Volkswagen. Не исключается и внедрение гибридного двигателя. Они смогут работать в тандеме с 6-ступенчатой МКПП или «роботом» DSG с передним приводом.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.