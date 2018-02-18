Ходят слухи, что SEAT назовет новый кроссовер Tarraco

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Новый среднеразмерный кроссовер от испанских разработчиков из SEAT могут наименовать Tarraco. Об этом сообщают журналисты специализированных изданий, ссылаясь на источники, близкие к руководству автопроизводителя.

Новый автомобиль могут представить на Женевском автосалоне, который откроет свои двери в марте 2018 года. Сообщается, что Tarraco является древним названием старого римского поселения и одновременно каталонским городом в Испании, расположенным южнее Барселоны на средиземноморском побережье. Помимо этого названия, правление компании рассматривало и такие наименования как Aranda, Alboran и Avila.

Грядущий кроссовер разработают с использованием архитектуры, которая применялась для разработки чешского Skoda Kodiaq, но по размерам новинка уступит SEAT Ateca. Основными соперниками нового авто выступят Nissan X-Trail и Hyundai Santa Fe.

Под капот новый кроссовер получит бензиновые и дизельные агрегаты от Volkswagen. Не исключается и внедрение гибридного двигателя. Они смогут работать в тандеме с 6-ступенчатой МКПП или «роботом» DSG с передним приводом.