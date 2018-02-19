В сеть попали рендеры нового универсала Volvo V40

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Недавно швейцарские дизайнеры из компании Tenikens Vard обнародовали в интернете рендерные изображения нового Volvo V40 в практичном кузове универсал. При создании изображений художники взяли за основу несколько стилистических черт от кроссовера Volvo XC40, благодаря чему вышел довольно стильный Volvo V40.

В соответствии с информацией, полученной от обозревателей профильных СМИ, новый универсал построят на платформе CMA, с применением которой уже разработали новый кроссовер Volvo XC40. Вероятно, универсал и кроссовер получат одинаковые колесную базу, узлы, агрегаты и технические параметры.

Отмечается, что в моторном отсеке универсала появится производительный T5 Twin Engine, характеристики которого пока держатся в тайне. Известно, что предусматривается еще и гибридный агрегат, в состав которого войдет 3-цилиндровый бензиновый мотор объемом 1,5 литра и электрическая силовая установка.