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Самый бюджетный седан Toyota Etios готовится к обновлению

Сегодня, 14:15

Японская корпорация Toyota готовится представить рестайлинговую версию своей самой бюджетной модели – седана Toyota Etios. Примечательно, что актуальная генерация автомобиля успешно реализуется на рынке Индии с 2010 года, а за восемь лет автомобиль получил всего два обновления.  

Четырехдверный седан Toyota Etios, предназначенный для рынков Индии и некоторых азиатских стран, был выпущен в 2010 году. Бюджетная модель получила обновления в 2014 и в 2016 годах, но теперь разработчики готовят для автомобиля очередную новую версию.

Ожидается, что рестайлинговый Toyota Etios, как и в два предыдущих раза, получит лишь визуальные изменения, однако не исключено, что устаревший автомобиль обновят и в техническом плане. Рестайлинговый седан получит пересмотренную оптику и решетку радиатора, а в салоне появятся более качественные материалы отделки и новая приборная панель.

В целом модель получит незначительные изменения во внешности, но ожидается, что разработчики расширят список оснащения седана и внедрят новые системы безопасности. На сегодняшний день Toyota Etios для Индии приводится в движение 1,2-литровым бензиновым двигателем отдачей в 80 лошадиных сил, а также 1,4-литровым «дизелем» отдачей в 68 «лошадок».


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