Эксперты составили ТОП-3 самых «нелепых» автомобилей

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Автопроизводители стараются экспериментировать с внешним видом моделей, чтобы привлекать покупателей, однако далеко не все смелые решения дизайнеров являются удачными. Эксперты определили «тройку» самых странных и неказистых автомобилей.

На первом месте оказался минивэн Mercedes-Benz R-Class, который был снят с производства три года назад. В компании позиционировали данный автомобиль как спортивный и вместительный. Под капотом модели устанавливался 3,0-литровый мотор, что существенно повлияло на величину ценника. Mercedes-Benz R-Class так и не смог снискать особой популярности среди автолюбителей.

Дизайн Chrysler PT Cruiser Convertible был выполнен в стилистике ретро, что оказалось не самым удачным решением в эпоху расцвета футуризма. Помимо этого, салон модели оказался слишком тесным из-за того, что слишком много места «забрали» подушки безопасности. Автомобиль продержался на конвейере всего два года. Ему эксперты отдали второе место антирейтинга.

Замыкает ТОП-3 самых «нелепых» творений автопрома Hummer H2, который выглядел чересчур милитаризированным. Кроме того, автомобиль потреблял целых 25 литров топлива на каждые 100 километров пути. Из-за низкого спроса даже на американском рынке производство модели было решено прекратить в 2001 году.