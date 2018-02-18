VistaNews.ru


Эксперты составили ТОП-3 самых «нелепых» автомобилей

Сегодня, 06:00

Автопроизводители стараются экспериментировать с внешним видом моделей, чтобы привлекать покупателей, однако далеко не все смелые решения дизайнеров являются удачными. Эксперты определили «тройку» самых странных и неказистых автомобилей.

На первом месте оказался минивэн Mercedes-Benz R-Class, который был снят с производства три года назад. В компании позиционировали данный автомобиль как спортивный и вместительный. Под капотом модели устанавливался 3,0-литровый мотор, что существенно повлияло на величину ценника. Mercedes-Benz R-Class так и не смог снискать особой популярности среди автолюбителей.

Дизайн Chrysler PT Cruiser Convertible был выполнен в стилистике ретро, что оказалось не самым удачным решением в эпоху расцвета футуризма. Помимо этого, салон модели оказался слишком тесным из-за того, что слишком много места «забрали» подушки безопасности. Автомобиль продержался на конвейере всего два года. Ему эксперты отдали второе место антирейтинга.

 

Замыкает ТОП-3 самых «нелепых» творений автопрома Hummer H2, который выглядел чересчур милитаризированным. Кроме того, автомобиль потреблял целых 25 литров топлива на каждые 100 километров пути. Из-за низкого спроса даже на американском рынке производство модели было решено прекратить в 2001 году.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.