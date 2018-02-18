Эксперты Porsche назвали ТОП-5 авто с самым впечатляющим звуком

Сегодня, 15:00

Представители немецкой марки Porsche обнародовали нестандартный рейтинг автомобилей с наилучшим звуком выхлопа. Отметим, что в компании всегда гордились «породистым» звучанием своих моделей.

Первое место присудили легендарному Porsche 911 Carrera RS 2.7, выпущенному в 1973 году лимитированным тиражом. Вторую позицию занял гоночный 550 Spyder, под капотом которого расположился 110-сильный мотор. В своё время этот автомобиль стал победителем целого ряда состязаний, проводившихся на Ле-Мане и Нюрбургринге.

Замыкает «тройку» автомобилей, звучанием которых гордятся в Porsche, новый 911 GT3 RS. Такая модель приводится в движение 4,0-литровым 6-цилиндровым агрегатом, способным генерировать 500 лошадиных сил.

Гиперкар Porsche 918 Spyder, получивший 608-сильный V8 объёмом 4,6 литра и два электромотора, занял четвёртую строчку рейтинга. Наконец, пятое место досталось Carrera GT, который оснастили 5,7-литровым двигателем с десятью цилиндрами.