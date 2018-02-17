Пикап Ram 1500 получил специальную версию для Канады

Сегодня, 18:05

Компания FCA Group представила новую версию пикапа Ram 1500, которая получила название Ram 1500 Sport. Новинка отличается некоторыми стилистическими новшествами в салоне и на кузове, а приобрести пикап можно будет только в Канаде.

Новый пикап Ram 1500 в исполнении Sport отличается от стандартного грузовика чёрной решеткой радиатора, а также уникальными хромированными колёсными дисками. Кроме того, спортивные акценты появились и на корпусах боковых зеркал, а на капоте нашёл место массивный воздухозаборник, отделанный пластиком.

Интерьер нового Ram 1500 Sport выполнен полностью в чёрном цвете, а сидения, подлокотники и дверные карты отделаны высококачественной кожей Nappa. Отмечается, что новинка будет доступна в версиях с одним и двумя рядами сидений. Кроме того, новинка оснащается 8,4-дюймовым мультимедийным комплексом Uconnect.

Новый Ram 1500 Sport приводится в движение безальтернативным 5,7-литровым мотором Hemi V8, отдача которого составляет 395 лошадиных сил при 555 Нм. Рид Бигленд, глава канадского подразделения FCA Group, во время презентации модели напомнил, что минувшем году местные клиенты приобрели порядка 100 000 пикапов Ram, поэтому бренд рад вывести на рынок Канады «самый сильный и технологичный» грузовик.