Американский отель предложил клиентам комнату и новый Aston Martin

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Американский отель Waldorf Astoria Beverly Hills, расположенный в Беверли-Хиллз, предложил своим клиентам, заказавшим люксовый номер, бесплатное пользование суперкаром Aston martin DB11. Отмечается, что ночь в таком номере обойдётся клиентам в 3 400 долларов, что эквивалентно 192 000 рублей по актуальному обменному курсу.

Согласно данным американских автомобильных СМИ, для клиентов, которые воспользуются предложением от Waldorf Astoria Beverly Hills до конца марта 2018 года, будут доступны для пользования суперкары Aston Martin DB11 и Aston Martin Vanquish S. Кроме того, клиенты получат доступ к люксовому сувенирному магазину Aston Martin в холле отеля, а также бесплатное парковочное место в торговом центре Westfield Century City.

Напомним, что стильное купе Aston Martin DB11 в максимальной комплектации оснащается 5,2-литровым бензиновым мотором, который способен генерировать 608 лошадиных сил. Такой отдачи достаточно для того, чтобы автомобиль разогнался до первой «сотни» всего за 3,8 секунды при максимальной скорости движения в 324 км/ч.

Что касается Aston Martin Vanquish S, то данная модель имеет 6,0-литровый атмосферный мотор, который генерирует 528 лошадиных сил. Модель разгоняется до 100 км/ч всего за 4,8 секунды при максимальной скорости в 333 км/ч.