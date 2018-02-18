VistaNews.ru


У вазовской роботизированной коробки АМТ появится «ползучий» режим

Сегодня, 05:00

Инженеры крупного российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» доработали роботизированную КПП, наделив её «ползущим» режимом (Creeping Mode). Такими сведениями поделился «Клуб Лада Веста».

Новый режим у «робота» АМТ появился на автомобилях бренда LADA, под капотом которых устанавливаются 1,8-литровые силовые агрегаты, выдающие 122 лошадиные силы. В случае активации Creeping Mode машина сразу после того, как водитель перестаёт зажимать педаль тормоза, начинает медленное движение.

Особенно актуален такой режим для жителей городов-миллионников, где автомобилистам нередко приходится передвигаться в пробках. Ранее водитель автомобиля с роботизированной трансмиссией должен был отпустить педаль тормоза и нажать на педаль акселератора, чтобы начать движение.

После появления новой опции при роботизированной коробке передач управление не отличается от классической АКПП. Кроме того, режим Creeping Mode на «автомате», произведённым ВАЗ, способен работать также при движении назад.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.