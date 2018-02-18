У вазовской роботизированной коробки АМТ появится «ползучий» режим

Сегодня, 05:00

Инженеры крупного российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» доработали роботизированную КПП, наделив её «ползущим» режимом (Creeping Mode). Такими сведениями поделился «Клуб Лада Веста».

Новый режим у «робота» АМТ появился на автомобилях бренда LADA, под капотом которых устанавливаются 1,8-литровые силовые агрегаты, выдающие 122 лошадиные силы. В случае активации Creeping Mode машина сразу после того, как водитель перестаёт зажимать педаль тормоза, начинает медленное движение.

Особенно актуален такой режим для жителей городов-миллионников, где автомобилистам нередко приходится передвигаться в пробках. Ранее водитель автомобиля с роботизированной трансмиссией должен был отпустить педаль тормоза и нажать на педаль акселератора, чтобы начать движение.

После появления новой опции при роботизированной коробке передач управление не отличается от классической АКПП. Кроме того, режим Creeping Mode на «автомате», произведённым ВАЗ, способен работать также при движении назад.