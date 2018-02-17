Обновленный внедорожник Isuzu MU-X появился в дилерских центрах

Сегодня, 17:37

Приём предзаказов на обновлённый Isuzu MU-X стартовал ещё в декабре прошлого года, а в текущем месяце первые серийные внедорожники добрались до покупателей. В настоящее время модель доступна на китайском рынке по цене от 178 800 юаней (около 1 587 000 рублей).

В «топовом» исполнении Isuzu MU-X оценили в 268 800 юаней, что эквивалентно 2 386 000 рублей. Для Поднебесной автомобиль оснащается новым 1,9-литровым «дизелем» с турбонаддувом, мощность которого составляет 163 лошадиные силы. Данный мотор может агрегатироваться с 6-ступенчатой механической или автоматической АКПП.

Рамный внедорожник также предлагается с 3,0-литровым дизельным двигателем с отдачей в 177 «лошадок». Модель получила как занеприводную, так и полноприводную версии. Внешне Isuzu MU-X 2018 модельного года отличается пересмотренными головными фарами со светодиодными ДХО, иной радиаторной решёткой, модифицированными бамперами, эксклюзивными 18-дюймовыми дисками колёс с покрышками 255/60 R18.

В салоне рестайлингового внедорожника появились новый мультифункциональный руль, другая панель приборов, обновлённый блок управления климат-контролем и современный мультимедийный комплекс с увеличенным сенсорным дисплеем.