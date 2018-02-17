В январе продажи LADA в Евросоюзе увеличились почти на 29%

Вчера, 22:00

Европейские дилеры компании «АвтоВАЗ» реализовали в январе текущего года 386 новых автомобилей российской марки LADA, что на 28,82% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассмотрели статистику АСЕА. Выяснилось, что автомобили LADA нашли в государствах Западной Европы 237 владельцев. В данных странах динамика продаж оказалась более высокой, чем в целом по ЕС. Спрос на такие машины на западноевропейском рынке вырос на 39,4%.

На первый взгляд кажется, что «АвтоВАЗ» продал мало автомобилей, однако бренд LADA нельзя назвать аутсайдером. По уровню спроса в Европейском Союзе марка обошла британский Bentley, французский Bugatti, итальянские Maserati и Lamborghini, а также американский Chevrolet. Стоит напомнить, что в минувшем году седан LADA Vesta стали поставлять на рынки Германии, Венгрии и Болгарии, благодаря чему сегодня наблюдается увеличение спроса на российские авто в ЕС.