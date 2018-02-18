Эксперты назвали ТОП-7 редчайших моделей компании "АвтоВАЗ"

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Компании «АвтоВАЗ» удалось создать немало автомобилей, снискавших популярность как у себя на родине, так и за рубежом, однако некоторые из моделей мало кто помнит.

Увидевший свет в 1997 году внедорожник «Тарзан» получил кузов от ВАЗ-2109 и платформу от «Нивы». Всего было выпущено 100 таких авто, несмотря на наличие спроса. Такое положение, скорее всего, связано с возникшими между партнёрами разногласиями относительно дизайна.

Лимузин «Консул» позиционировался как автомобиль представительского класса. Модель сложно назвать привлекательной, однако она была надёжной и получила ряд интересных по тем временам решений.

ВАЗ 212183 «Ландоле», представлявший собой открытый вариант внедорожника «Нива», сходил с конвейера малыми партиями. У автомобиля не было крыши, дверей и багажника, а защиту от дождя обеспечивал брезентовый тент.

В 1996 году компания выпустила ещё одну модификацию «Нивы», которая считалась «люксовой». «Фора» получила кондиционер, защитный обвес и комфортные сидения. Любопытно, что на базе этой версии был создан доработанный «Форс», предназначавшийся для инкассаторов.

Кроме того, ВАЗ предлагал минивэн «Надежда», однако модель не пользовалась спросом, из-за чего было выпущено всего 8 000 экземпляров. Также компания наладила производство кабриолета «Наташа» в Бельгии, откуда его поставляли в Россию.