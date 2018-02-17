Mercedes-Benz назвал рублевые цены на новый G-Class

Сегодня, 15:34

Немецкая компания Mercedes-Benz установила российский ценник на новый внедорожник G-Class. Единственная комплектация Mercedes-Benz G-500 в России будет доступна по цене от 8,95 миллиона рублей.

В России будут предлагать новый внедорожник Mercedes-Benz G-500 с твин-турбо двигателем V8 объемом 4 литра, который генерирует до 422 л.с. с крутящим моментом в 610 Нм. В паре с силовой установкой будет предложена автоматическая коробка передач на девять ступеней.

Mercedes-Benz G-500 разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды, а максимальная скорость внедорожника достигает показателя в 210 км/ч. Несмотря на то, что доступна лишь одна комплектация внедорожника, автопроизводитель подготовил два пакета дополнений.

За 289 тысяч рублей клиенты могут получить пакет AMG Line. Внедорожник оснастят системой выхлопа в спортивном исполнении, а также 20-дюймовыми дисками. За 469,5 тыс. рублей покупателям предложат пакет Exclusive, который предполагает кожаную обивку интерьера.