Умелец из Беларуси построил необычный внедорожник УАЗ на дровах

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На дорогах белорусского Бреста можно увидеть необычный внедорожник на базе УАЗ, правда, чаще его владелец выезжает на данной машине в лес, поскольку она способна работать на дровах. Примечательно, что автомобиль был оборудован газогенераторной установкой, а не паровым котлом.

Чтобы заправить модифицированный внедорожник УАЗ достаточно найти древесину, причём она не обязательно должна быть сухой. Кроме того, для заправки необычного автомобиля подходят даже шишки.

«Однажды заехал в лес по грибы и обнаружил, что закончились дрова для растопки. Что делать? Граблями накидал в ведро шишек, забросил их в котел и поехал дальше», – рассказал автор проекта.

Таким образом, проблемы с заправкой машины могут возникнуть разве что в пустыни. Однако белорусский умелец предусмотрел и это, сохранив под капотом внедорожника оригинальный 2,4-литровый двигатель, который сочетается с механической коробкой передач.

Отмечается, что при строительстве газогенераторной установки конструктор самостоятельно производил все расчёты. По его словам, внедорожнику требуется порядка 20 килограммов дров для преодоления расстояния в 100 километров.