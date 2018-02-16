Во Владивостоке в 2018 году начнется выпуск кроссовера Mazda CX-9

Вчера, 22:24

С конвейера автозавода «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», расположенного во Владивостоке, в нынешнем году начнёт сходит премиальный кроссовер Mazda CX-9 с семью посадочными местами. Об этом сообщает пресс-центр автомобильного предприятия.

На сегодняшний день, к сожалению, на раскрываются точные сроки запуска производства флагманского Mazda CX-9 в России. Пока предприятие выпускает седан Mazda6 и кроссовер Mazda CX-5. На российский рынок новый Mazda CX-9 вышел в октябре 2017 года. Модель можно приобрести в комплектации Supreme, стоимость которой достигает 2 890 000 рублей.

Как ранее писал «АВТОСТАТ», предприятие «ММС Рус» выпустило 24 089 авто, из которых 17 904 машины оказались кроссоверами Mazda СХ-5 (-1,3%), а 6 185 – седанами Mazda6 (+3,7%). В целом объём производства за отчётный период приблизительно сохранился на уровне 2016 года.

Напомним, что прошлым летом во Владивостоке начали производить новое поколение Mazda СХ-5, а в октябре на площадке завода «МСМ Рус» стартовало строительство моторного предприятия. Там будут выпускаться силовые агрегаты линейки SkyActiv-G. Руководство завода рассчитывает выйти на объём производства в 50 000 двигателей за год. Ожидается, что старт производства состоится до конца текущего года.