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Шпионы сфотографировали кабриолет Bentley Continental GT во время зимних испытаний

Сегодня, 18:13

Шпионы сфотографировали новый кабриолет Bentley Continental GT во время зимних испытаний. Официальная презентация спорткара состоится уже в этом году, модель получила ряд дизайнерских решений концепт-кара Bentley's EXP 10 Speed 6.

Новый Bentley Continental GT получил внешний вид Bentley's EXP 10 Speed 6, представленный в рамках автосалона в Женеве в 2015 году. Модель оснастили новыми бамперами, доработанным капотом, а также расширенными арками колес, переработанными фарами широкие патрубки новой системы выхлопа.

 

Bentley Continental GT построен на базе MSB. Под капотом кабриолета расположился бензиновый двигатель W12 объемом 6 литров, который генерирует 626 «лошадей». Несмотря на мощный силовой агрегат, в отличии от купе, до первой «сотни» модель разгоняется за 3,7 секунды. Позднее клиентам предложат вариант с гибридной силовой установкой.


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