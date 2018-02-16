Hyundai показала на видео Santa Fe 2019 со всех ракурсов

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Южнокорейский автопроизводитель Hyundai обнародовал на YouTube ролик, который позволяет детально рассмотреть внешний вид внедорожника Santa Fe 2019 модельного года с разных сторон. Кроме того, на видео демонстрирует работа систем безопасности.

На этот раз компания Hyundai показала на видео, как справляется со своей задачей система безопасного выхода под названием Safety Exit Assist. Когда сзади приближается транспорт, эта функция блокирует двери, чтобы при выходе из салона невнимательные пассажиры не попали под машину.

Помимо этого, автомобиль четвёртого поколения впервые обзаведётся опцией, предупреждающей о боковом трафике сзади. В условиях плохой видимости или при недостатке пространства для манёвра система в случае опасности столкновения отправляет сигнал водителю и задействует тормоза в автоматическом режиме.

Напомним, что Hyundai Santa Fe свежей генерации должен дебютировать уже 21 февраля. В Южной Корее к настоящему моменту удалось собрать свыше 10 000 предзаказов на новинку. В начальной комплектации модель обойдётся в 28 150 000 вон, что эквивалентно 1 500 000 рублей. У российских автолюбителей возможность приобрести новый Santa Fe появится до конца года.