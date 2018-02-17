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Новый Corvette 2009 модельного года обнаружили на заброшенном вещевом складе

Сегодня, 07:00

Житель США приобрел заброшенный вещевой склад, где обнаружил новый Chevrolet Corvette Z06 2009 модельного года. Суперкар выставили на продажу на сайте онлайн-аукциона eBay.

В объявлении сообщается, что суперкар Chevrolet Corvette Z06 преодолел только 1 152 километра. Владелец уточняет, что автомобиль не числится угнанным, чтобы это подтвердить предоставил VIN-номер. Однако документов на суперкар покупатель не получит.

Стоимость автомобиля поднимали 152 раза, последний покупатель предложил 57 100 долларов за находку. Стартовая цена была мала, поскольку отсутствуют официальные документы на Chevrolet Corvette Z06, а также во время транспортировки было нанесено несколько царапин.

Владелец обратил внимание, что авто сохранило оригинальные покрышки Chevrolet Corvette Z06. Однако все необходимые технические жидкости мужчина заменил новыми. Поэтому новый владелец без проблем сможет сразу сесть за руль.


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