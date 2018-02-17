В московском каршеринге появятся хэтчбеки компании MINI

Сегодня, 06:00

Российский оператор каршеринга YouDrive планирует пополнить автопарк московского подразделения 100 новыми хэтчбеками британского премиального бренда MINI. Отмечается, что стильные пятидверки получат традиционные для YouDrive цвета – серебристый кузов с оранжевыми полосами.

Согласно данным российских изданий, уже до конца февраля нынешнего года в автопарке сервиса YouDrive в Москве появятся первые автомобили MINI – модели британского бренда были выбраны по итогам голосования, проведенного среди клиентов сервиса.

Отмечается, что все хэтчбеки MINI будут предложены в довольно комфортных комплектациях. Так, в список оснащения моделей войдет автоматическая трансмиссия, парковочный ассистент, адаптивный круиз-контроль и спортивное рулевое колесо. Модели получат серый кузов с оранжевыми полосами.

Новый хэтчбеки будут поставлены компанией «Авилон», которая является официальным дилером бренда. Помимо этого, «Авилон» обеспечит официальное сервисное обслуживание моделей в приоритетном порядке.

Глава Российского подразделения BMW Group Максимилиан Келльнер отметил, что бренд раз сотрудничеству с YouDrive, а реализовать проект удалось благодаря финансированию со стороны «BMW Лизинг».