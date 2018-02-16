«Яндекс» успешно протестировал беспилотное такси в Москве

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Российская компания «Яндекс» провела испытания полностью беспилотного автомобиля такси. Отмечается, что новинка успешно справилась с путешествием по заснеженным улицам Москвы, пропуская пешеходов и «читая» дорожные знаки.

На страницах официального YouTube-канала компании «Яндекс.Такси» появился свежий видеоролик с тестовых заездов беспилотного автомобиля такси. Судя по видео, модель двигалась по заснеженным улицам российской столицы, объезжая припаркованные автомобили и пропуская пешеходов. На водительском месте модели находился испытатель, который не принимал участия в управлении машиной.

Стоит напомнить, что разработка беспилотного автомобиля такси от «Яндекс» началась ещё несколько лет назад, а первые пробные заезды были организованы в ноябре 2017 года. Примечательно, что до сегодняшнего дня испытания проводились на закрытых тестовых полигонах, а на дороги общего пользования беспилотник вышел впервые.

Разработчики отметили, что на данный момент приоритетной задачей является обучение искусственного интеллекта уверенному движению зимой, когда довольно сложно «прочитать» дорожные знаки и разметку. Помимо этого, создается алгоритм для движения авто по гололеду.