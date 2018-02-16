Электрокроссовер Mercedes-Benz EQ C‍ представят в Женеве

Сегодня, 17:45

Немецкий бренд Mercedes-Benz анонсировал несколько новинок, которые должны дебютировать в рамках Женевской автовыставки в начале марта. В их числе оказался серийный вариант электрического кроссовера Mercedes-Benz EQ C.

Как пишет издание «ВладТайм» со ссылкой на собственный источник, компания Mercedes-Benz готовится представить A-Class новой генерации, рестайлинговый C-Class, пикап X-Class, оснащённый двигателем V6.

Кроме того, по словам представителей марки, в Швейцарии покажут товарный электрокар, который выйдет на рынок под новым суббрендом Mercedes-Benz EQ. Эксперты считают, что речь идёт о кроссовере EQ C с полностью электрической силовой установкой.

Недавно электрокроссовер удалось заметить на дорожных испытаниях в серийном кузове. Основой для новинки послужил прототип Mercedes EQ, представленный ранее. Автомобиль оснастят сразу двумя электродвигателями и комплексом батарей, обеспечивающих запас хода в 500 км.

Инсайдеры также отмечают, что в Женеве состоится премьера пикапа Mercedes-Benz X-Class, который получит новый агрегат V6, который будет развивать 258 лошадиных сил при 550 Нм. Пару двигателю составит 7-скоростная автоматическая коробка передач.