Компания «УАЗ» изменила цены на две свои модели

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», которое провело мониторинг цен на новые автомобили в России, с 1 февраля Ульяновский автомобильный завод скорректировал стоимость двух своих моделей. Отмечается, что речь идёт о внедорожниках УАЗ «Хантер» и УАЗ «Пикап».

Аналитики выяснили, что рамный внедорожник УАЗ «Хантер», который на автомобильном рынке России доступен в одной комплектации Classic, с 1 февраля нынешнего года можно приобрести по минимальной цене в 626 400 рублей. Отмечается, что такая стоимость на 7 400 рублей выше, чем месяц назад. Модель приводится в движение 2,7-литровым бензиновым мотором отдачей в 128 лошадиных сил.

Что касается внедорожного грузовика УАЗ «Пикап», то данная модель несколько подешевела, а также получила несколько новых комплектаций. Так, вариант исполнения «Стандарт» теперь носит название «Оптимум», а версия «Комфорт» стала называться «Престиж». Кроме того, комплектация «Привеледж» переименована в «Максимум».

Базовое исполнения УАЗ «Пикап» сохранило свою стоимость в 699 000 рублей, а под капотом модели скрывается 135-сильный бензиновый мотор и АКПП. Все остальные варианты исполнения подешевели в среднем на 5 000 – 13 000 рублей.